Οικονομία

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα, ποιοι οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών.

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε πρόγραμμα για να αντικατασταθούν οι ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, με επιδότηση, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Ο υπουργός ανέφερε για παράδειγμα ότι οι πολίτες θα μπορούν να αντικαταστήσουν ένα παλαιό ψυγείο ή ένα παλαιό κλιματιστικό που καταναλώνουν πολύ ρεύμα τονίζοντας πως έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί ο οδηγός του φιλόδοξου αυτού προγράμματος.

Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι Έλληνες αλλά με κριτήρια προτεραιοποίησης ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση και θα συνδεθεί με την απόσυρση των παλαιών συσκευών. Θα υπάρξουν αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια ιεράρχησης, ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

Ο υπουργός τόνισε πως το πρόγραμμα θα ξεκινήσει φέτος αλλά θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, διότι όποτε θα προκύπτουν πηγές χρηματοδότησης και κονδύλια θα αυξάνεται και η χρηματοδότησή του.

"Στόχος είναι όλα τα σπίτια να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις παλαιές ενεργοβόρες συσκευές με καινούριες, να μειωθεί το κόστος ρεύματος και να βοηθήσουμε το περιβάλλον και να έχουν όλοι μια πολύ καλύτερη οικοσκευή στο σπίτι τους» ανέφερε ο κ. Σκρέκας .

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Ρομά εμβόλισαν περιπολικό για να ξεφύγουν

Λαμία: άλογο “έκοβε βόλτες” στην πόλη (εικόνες)

Κορονοϊός - Ισραήλ: ρεκόρ στα ενεργά κρούσματα