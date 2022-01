Κοινωνία

Τροχαίο: νεκρός οδηγός μετά από πρόσκρουση σε κολώνα

Τραγωδία την νύχτα με ακόμη έναν οδηγό να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός ενός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 02:20 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο οδηγός ενός ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, ακόμη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο αφού διέγραψε ανεξέλεγκτο μια πορεία λίγων μέτρων, κατέληξε σε μεταλλική κολώνα φωτισμού, στην οποία προσέκρουσε με σφοδρότητα.

Η σφοδρή πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος τελικώς υπέκυψε στα τραύματα του.

