Θεοδωρικάκος: τα κόμματα να πάρουν θέση για τις καταλήψεις

Τι είπε για τον πρύτανη του ΑΠΘ και τις απειλές που δέχεται, μετά απο την λήξη κατάληψης που κράτησε επί 34 χρόνια. Τι ανέφερε για τα κρούσματα κορονοϊού μεταξύ των αστυνομικών.

«Γκρεμίσαμε αυτή την ανοησία που έχτισαν κάποιοι άνθρωποι, νομίζοντας ότι κάνουν κατάληψη, μια ψευτοκατάληψη σε αίθουσα του πανεπιστημίου», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την λήξη κατάληξης σε αίθουσα του ΑΠΘ μετά από 34 χρόνια.

Ερωτηθείς σχετικά με τις απειλές κατά της ζωής του πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκου Παπαϊωάννου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε πως «δεν έχει κανένας δικαίωμα να εμποδίζει τον Πρύτανη να φτιάξει εκεί βιβλιοθήκη για όλους, που θα είναι και χώρος έρευνας»

«Οι απειλές που εκτόξευσαν αυτοί οι άγνωστοι περιθωριακοί τύποι δεν μπορεί να έχουν κανένα αποτέλεσμα», διαμήνυσε ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας «πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα δημοκρατικό κόμμα του Κοινοβουλίου που να μην είναι αντίθετο σε αυτές τις αλαζονικές συμπεριφορές, που είναι προκλητικές και φασιστικές», κάτι που όπως σημείωσε πρέπει να ισχύει και για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

«Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, με πράξεις, ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή στο δικαίωμα φοιτητών, καθηγητών και εργαζόμενων στα πανεπιστήμια να αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, προσθέτοντας πως «η Ελληνική Αστυνομία έχει αποδειχθεί, το τελευταίο τετράμηνο σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, ότι παρεμβαίνει όταν καλείται από τις πρυτανικές Αρχές και επιλύεται το πρόβλημα».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος απευθυνόμενος σε όσους απείλησαν τον Πρύτανη του ΑΠΘ είπε πως «αυτοί οι περιθωριακοί τύποι πρέπει να βγουν από τα λαγούμια τους και να μην κρύβονται, να μας δείξουν την υπογραφή τους, να μας δείξουν ποιοι είναι και να αναλάβουν τις ευθύνες τους», λέγοντας ότι θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης.

Σημείωσε ακόμη πως ενισχύεται η συνεργασία της Αστυνομίας με όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και ότι υπάρχουν σχέδια ασφάλειας που πρέπει να έχει κάθε ίδρυμα, με ευθύνη της πρυτανικής Αρχής.

«Εκπαιδεύουμε τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ξεκινά τώρα και θα διαρκέσει 4 μήνες η εκπαίδευση τους», ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας πως «η κατάσταση έχει βελτιωθεί σχετικά με το παρελθόν. Σε 1-2 πανεπιστημιακή ιδρύματα που φέρεται να υπάρχει κάποια αντίστοιχη συμπεριφορά (ενν: καταλήψεις χώρων), η Αστυνομία είναι έτοιμη, εάν κληθεί, να παρέμβει»

Τέλος, αναφορικά με τα κρούσματα κορονοϊού στις τάξεις των Αστυνομικών και την επαρκή λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ. ο κ. Θεοδωρικάκος είπε «τα κρούσματα πέφτουν διαρκώς τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα το πρωί ήταν γύρω στα 1760 τα κρούσματα και στα νοσοκομεία είναι μόλις 25 αστυνομικοί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας. Άλλωστε, το καλοκαίρι λειτουργούν με το 25% των εργαζόμενων σε άδεια. Σε κάθε περίπτωση έχουμε σχεδιασμούς να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση»

