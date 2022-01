Κοινωνία

Ο Αμβρόσιος αφόρισε Μόσιαλο και Χωμενίδη

Ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων διάβασε ον αφορισμό μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, αφού έβγαλε “πύρινο λόγο” εναντίον τους.

Τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη και τον καθηγητή Πολιτικής της Υγείας Ηλία Μόσιαλο αφόρισε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας στον Ι.Ν. Φανερωμένης Αιγίου, ο Μητροπολίτης πρώην Αιγιαλείας και Καλαβρύτων!

Αφού εκτόξευσε πύρινο λόγο για τις αναφορές που έκαναν και οι δύο στην Παναγία την περίοδο των Χριστουγέννων (ο ένας με άρθρο και ο δεύτερος με σκίτσο), διάβασε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας τον αφορισμό!

Τον Μάιο του 2020 ο κ. Αμβρόσιος είχε αφορίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά!

Μάλιστα τότε είχε προαναγγείλει την πράξη του με ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο πριν λίγες μέρες, όταν η υπουργός κα Νίκη Κεραμέως ανέφερε πως ο ιός μεταδίδεται με το σάλιο. Με αυτήν την αφορμή ο πρώην μητροπολίτης χαρακτήρισε ως «βλάσφημα λόγια» το ότι «δηλ. διά της Θείας Μεταλήψεως μεταδίδεται ο Κορονοϊός» και καλούσε την υπουργό να ζητήσει «δημοσίως συγγνώμην δια το αχαρακτήριστον τούτο έγκλημα».

Σε ανακοίνωσή της τότε η Ιερά Σύνοδος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αναφέροντας ότι αρμοδιότητα επιβολής αφορισμού έχει μόνο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή η Ολομέλεια των Μητροπολιτών της και πως κάθε άλλη απόφαση που εκδίδεται «είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη».

Τα Χριστούγεννα του 2021, ο μεν κ. Μόσιαλος είχε αναρτήσει ένα σκίτσο με την Παναγία, ο δε Χρήστος Χωμενίδης συνέγραψε άρθρο, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η Παναγία είχε παράνομη σχέση με έναν Ρωμαίο στρατιώτη και ο Ιησούς ήταν καρπός διαφόρων συνευρέσεων που είχε με νεαρούς.

