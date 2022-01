Κοινωνία

Κορονοϊός: πήγε σε οίκο ανοχής χωρίς πιστοποιητικό και…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Έπεσαν” πρόστιμα και λουκέτα και σε άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή, λόγω παραβάσεων στα μέτρα.

Αμείωτοι παραμένουν οι έλεγχοι της αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Ειδικότερα χθες πραγματοποιήθηκαν για ακόμα μια μέρα περισσότεροι από 2400 έλεγχοι και επιβλήθηκαν αρκετά πρόστιμα.

Αναλυτικά στα Χανιά κατά την διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας σε οίκο ανοχής βρέθηκε πελάτης που δεν είχε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5000 ευρώ και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας ενώ στον πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για την παράβαση του αυτή.

Ακόμη σημειώθηκαν 2 πρόστιμα σε πεζούς επειδή δεν φορούσαν μάσκα.

Την ίδια στιγμή στο Ηράκλειο συνελήφθη ο ιδιοκτήτης ενός καφέ- μπαρ διότι δεν διέθετε άδεια λειτουργίας για την επιχείρηση του και είχε επιτρέψει την είσοδο σε 2 πελάτες που δεν είχαν μαζί τους πιστοποιητικά. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 5000 ευρώ ενώ στους 2 πελάτες επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ για την παράβαση τους αυτή.

Ακόμη δόθηκαν 9 πρόστιμα σε πεζούς για μη χρήση μάσκας.

Τέλος στο Ρέθυμνο επιβλήθηκαν 2 πρόστιμα σε πεζούς για μη χρήση μάσκας και στο Λασίθι ακόμα 2 σε πεζούς για την ίδια παράβαση.

Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αμβρόσιος αφόρισε Μόσιαλο και Χωμενίδη

Τροχαίο: Νεκρός ο Χρήστος Κυριακίδης

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή