Κακοκαιρία: Πού και πότε θα “ανοίξουν” οι ουρανοί (χάρτες)

Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και σκόνη σήμερα. Κρύο και χιόνια από Δευτέρα.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα και σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Για το υπόλοιπο της ημέρας αναμένονται βροχές, ενώ σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες, με πιθανότητα σποραδικών χαλαζοπτώσεων.

Τα φαινόμενα στο Αιγαίο και στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες και θα σημειωθούν λασποβροχές.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12-14 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 14-16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Δευτέρα

Για την Δευτέρα προβλέπονται στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στη Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από τις απογευματινές ώρες και στην υπόλοιπη ανατολική ηπειρωτική χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα γίνουν ανατολικοί, μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, 4 με 6 μποφόρ και αρχικά στο νότιο Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση. Το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι, 5 με 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα κεντρικά και βόρεια τους 08 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 14 βαθμούς και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου.





