Παράξενα

Χαλκίδα: Αρνητής μπήκε χωρίς μάσκα στο νοσοκομείο και τραβούσε βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδιο με αρνητή στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αναστάτωση για ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό. Κλήθηκε η ΕΛΑΣ.

Πανικός στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, μετά από επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και του νοσηλευτικού προσωπικού το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω συνόδευε μια γυναίκα, η οποία είχε πόνους στο στομάχι, στα επείγοντα του Νέου Νοσοκομείου Χαλκίδας, λίγο μετά τις 10.30 μαζί με ακόμη μια γυναίκα.

Ο άνδρας, μην φορώντας μάσκα, μπήκε μέσα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση αφού το προσωπικό του ζητούσε να βγεί εκτός. Εκείνος αρνούμενος να υπακούσει, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους χώρους, το προσωπικό και τους ασθενείς, φωνάζοντας ότι θα το δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ασφαλείας του Νοσοκομείου. Άτομα του προσωπικού φώναζαν “Σπάστε του το κινητό”, με την ασφάλεια να απαντάει ότι “δεν επιτρέπετε”, ενώ είχαν περιορίσει τον άνδρα ώστε να κρατήσουν τα στοιχεία του.

Εκείνος μόλις αντιλήφθηκε ότι κλήθηκε η Αστυνομία, αποχώρησε μαζί με την δεύτερη συνοδό, αφήνοντας στο Νοσοκομείο την δεύτερη κοπέλα ενώ λίγο αργότερα περιπολικό της Αστυνομίας βρέθηκε στο σημείο.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: άλογο “έκοβε βόλτες” στην πόλη (εικόνες)

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα, ποιοι οι δικαιούχοι

Ουσμάν Κουλιμπαλί: Το μήνυμα του Παναθηναϊκού