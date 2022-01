Υγεία - Περιβάλλον

Πιστοποιητικό εμβολιασμού - ΚΥΑ: το 7μηνο θα ισχύει για όλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε μέσω του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας. Τι ισχύει από σήμερα για τους πολίτες, αναλόγως της ηλικίας τους.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με την οποία το πιστοποιητικό εμβολιασμού ισχύει για 7 μήνες, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η αναμνηστική δόση και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε στον ΑΝΤ1 ο Θάνος Πλεύρης, απο 1η Φεβρουαρίου το μέτρο θα αφορά όλους τους ενήλικες και όχι μόνο όσους είναι 60 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.



Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, όσοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.





Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.



Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του τέταρτου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου.



Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου».

Όλη η ΚΥΑ:

Τι είπε ο Πλεύρης στον ΑΝΤ1

«Υπάρχουν επαρκέστατα ραντεβού, ώστε όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου να κάνουν και την τρίτη δόση. Από την 1η Φεβρουαρίου, θα ισχύσει για όλους τους ενήλικες και όχι μόνο για όσους είναι 60 ετών και άνω: όσοι ενώ δικαιούνται και μπορούν, δεν θα έχουν κάνει την τρίτη δόση, θα δουν ότι θα πάψει να ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τα προνόμια που προσφέρει, όπως η είσοδος σε εστιατόρια και άλλους κλειστούς χώρους, εάν έχει παρέλθει το 7μηνο μετά από την δεύτερη δόση του εμβολίου», είπε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, αυτοί που δικαιούνται, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει ακόμη την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού είναι περίπου 500.000 πολίτες.

Όπως εξήγησε, η διάρκεια του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού δεν επηρεάζεται και συνεχίζει να ισχύει για 9 μήνες, αλλά αυτό αφορά μόνο τα ταξίδια στο εξωτερικό και δεν θα γίνεται δεκτό για την είσοδο σε εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης στην Ελλάδα.

Ακόμη, εξήγησε πως υπάρχουν εισηγήσεις για επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού με θέσπιση μικρότερου ηλικιακού ορίου από το ισχύον σήμερα για τους πολίτες 60 ετών και άνω, ενώ για τους ανεμβολίαστους επιβεβαίωσε πως έχουν υπάρξει εισηγήσεις να μην μπορούν να πηγαίνουν ούτε στους εξωτερικούς χώρους της Εστίασης, λέγοντας όμως πως αυτήν την στιγμή δεν εξετάζεται να ληφθεί άμεσα τέτοιο μέτρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αμβρόσιος αφόρισε Μόσιαλο και Χωμενίδη

Τροχαίο: Νεκρός ο Χρήστος Κυριακίδης

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή