Κορονοϊός: Μητέρα θετική γέννησε αγοράκι

Έγκυος με κορονοϊό γέννησε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.Σε τι κατάσταση είναι μητέρα και νεογνό.

Τέλος καλό για τη -θετική στον κορονοϊό- 41χρονη γυναίκα που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, Σταύρο Παπασωτηρίου, «το νεογέννητο αγόρι δεν έχει κορονοϊό, ενώ η μητέρα ήταν ασυμπτωματική στον ιό κι έφτασε έξω από τα επείγοντα του νοσοκομείου με όλα τα συμπτώματα της γέννας». Η ίδια ανέφερε στο νοσηλευτικό προσωπικό ότι είναι θετική στον κορονοϊό από rapid test που έκανε την προηγουμένη μέρα κατόπιν συμβουλών του ιδιώτη γιατρού που την παρακολουθούσε και ο οποίος τη συνέστησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο.

Το νέο rapid test που έγινε στο νοσοκομείο έδειξε ότι η ετοιμόγεννη γυναίκα ήταν θετική κι όπως ανέφερε ο κ. Παπασωτηρίου, «η έγκυος δεν πρόλαβε καν να εισέλθει στη Μαιευτική Κλινική και γέννησε στους ειδικούς χώρους ιατρείων (isobox) που έχουμε εγκαταστήσει έξω από τα επείγοντα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Το νεογέννητο αγόρι είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας, γεννήθηκε 2,750 κιλά, είναι υγιέστατο και φιλοξενείται στην Παιδιατρική Κλινική, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται στους θαλάμους covid του νοσοκομείου».

