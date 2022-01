Πολιτική

Σχολεία - self test: Εφοδιάστηκαν όλες οι μονάδες

Πάνω από 1 εκατ. self test στις σχολικές μονάδες της χώρας. Τι αναφέρουν κυνερνητικές πηγές για την επάρκειά τους.

Οι σχολικές διευθύνσεις σε όλη τη χώρα έχουν υπερεπάρκεια self test που προμηθεύτηκαν από το απόθεμα του κράτους.

Αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων, μετά τις διακοπές για τα Χριστούγεννα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά πως υπάρχει πενταπλάσιο απόθεμα σε κάθε σχολική μονάδα από τον αριθμό των δικαιούχων που δεν έλαβαν test. Δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο test έχουν διατεθεί στις σχολικές μονάδες της χώρας έναντι 200.000 μαθητών και εκπαιδευτικών (ποσοστό 12% επί του συνόλου) που φαίνεται ότι δεν έχουν λάβει τα test τους από τα φαρμακεία τις προηγούμενες ημέρες.

Οι κυβερνητικές πηγές γνωστοποιούν παράλληλα πως οι Δήμοι προχωρούν σε αγορά πρόσθετων test για κάθε σχολική μονάδα ώστε να τα προωθήσουν μέσω των σχολικών επιτροπών αν τυχόν παρουσιάσουν κενά.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε χθες το βράδυ πως «Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self-test, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self-test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική τους Επιτροπή να τις προμηθεύσει με self-test για το άνοιγμα της Δευτέρας».

Μάλιστα, οι κυβερνητικές πηγές παραθέτουν τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), από τα οποία προκύπτει πως η Ελλάδα κατέγραψε και πάλι «πρωτιά» στα test και την περασμένη εβδομάδα.

