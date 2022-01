Τοπικά Νέα

Αντιεμβολιαστές στη Θεσσαλονίκη: Έκαναν πορεία και φώναζαν “είμαστε όλοι Τζόκοβιτς” (βίντεο)

Πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη από αρνητές του υποχρεωτικού εμβολιασμού, με συνθήκατα υπέρ του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής αρνητές του υποχρεωτικού εμβολιασμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιοι φωνάζουν συνθήματα όπως “είμαστε όλοι Τζόκοβιτς” και “η νίκη θα ‘ρθει από τη Θεσσαλονίκη”.

Στην πορεία συμμετείχαν και ανεμβολίαστοι υγειονομικοί σε αναστολή εργασίας από την Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματιών Υγείας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν δίπλα από τον Λευκό Πύργο, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες κατά του εμβολίου.

