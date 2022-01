Αθλητικά

Πέθανε ο Σαράφος Παπαδόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο ο Σαράφος Παπαδόπουλος, βυθίζοντας στη θλίψη τον ελληνικό αθλητισμό.

Στο πένθος βυθίστηκε ο ελληνικός αθλητισμός, καθώς ο Σαράφος Παπαδόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Ο εκλιπών ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη από το 1958 έως το 1963 και «έγραψε» 133 συμμετοχές με τα κιτρινόμαυρα, πετυχαίνοντας παράλληλα και 4 τέρματα.

Η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Σαράφου Παπαδόπουλου, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο εκλιπών φόρεσε τη φανέλα του Άρη από το 1958 έως το 1963 (συνολικά 133 συμμετοχές και 4 γκολ), ενώ στο διάστημα αυτό αναδείχτηκε πρωταθλητής Θεσσαλονίκης, στην τελευταία διοργάνωση του τοπικού πρωταθλήματος (1959). Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τσίπρας: θετικό το pcr test

Κακοκαιρία: Πού και πότε θα “ανοίξουν” οι ουρανοί (χάρτες)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή