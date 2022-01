Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: Δωρεάν self test στους μαθητές παιδικών σταθμών και δημοτικών

Ο Μπένετ πρόσθεσε πως η κυβέρνηση του Ισραήλ προσπαθεί να μειώσει τα εμπορικά κόστη των τεστ αντιγόνου.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση περιόρισε τη χρήση των τεστ PCR και των επίσημων τεστ αντιγόνου μόνο για τα πρόσωπα που διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο από τον κορονοϊό, λέγοντας πως, αντί για τα τεστ αυτά, οι λιγότερο ευάλωτοι θα πρέπει να κάνουν self-test.

