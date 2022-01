Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Κλέι Τόμπσον επιστρέφει μετά από 941 ημέρες!

Ο 31χρονος γκαρντ θα πατήσει παρκέ για του «Πολεμιστές» τα ξημερώματα της Δευτέρας, κόντρα στο Κλίβελαντ.

Ο Κλέι Τόμπσον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ του NBA, καθώς ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί με το Γκόλντεν Στέιτ στην αναμέτρηση με το Κλίβελαντ που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (σ.σ. ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα). Ο 31 ετών γκαρντ επιστρέφει στη... δράση μετά από 941 ημέρες απουσίας, καθώς πριν από σχεδόν 31 μήνες υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο στο Game 6 των τελικών του 2019 στο NBA με τους Τορόντο Ράπτορς.

Υποβλήθηκε σε επέμβαση και έχασε ολόκληρη τη σεζόν 2019-20. Επέστρεψε στις προπονήσεις των Ουόριορς τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο τον Νοέμβριο υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα πριν από την έναρξη της σεζόν 2020-21, με αποτέλεσμα να τεθεί «νοκ άουτ» για άλλη μια σεζόν. Όμως, ύστερα από μεγάλο αγώνα ο Τόμπσον ξεπέρασε τον τραυματισμό του και πήρε το «πράσινο φως» για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πολεμιστών», οι οποίοι μετρούν ως τώρα στην τρέχουσα σεζόν 29 νίκες σε 38 παιχνίδια χωρίς αυτόν.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου, οι Ουόριορς «ανέβασαν» στο Twitter μια δήλωση του Τόμπσον με τίτλο «η αναμονή τελείωσε». Σε αυτήν ο παίκτης τονίζει: «Μισώ να χρησιμοποιώ τη φράση "ανυπομονώ", επειδή αγαπώ να είμαι παρών στη ζωή μου, αλλά ανυπομονώ να παίξω ξανά μπροστά στους φιλάθλους μας. Πραγματικά, πραγματικά απολαμβάνω να είμαι ένας "πολεμιστής"».

Ο Τόμπσον αγωνίστηκε για τελευταία φορά με το Γκόλντεν Στέιτ στις 13 Ιουνίου 2019, στον έκτο τελικό του NBA για το 2019 κόντρα στο Τορόντο, όπου οι Ουόριορς διεκδικούσαν τον τέταρτο τίτλο τους μέσα σε πέντε χρόνια, ωστόσο οι Ράπτορς επικράτησαν 4-2 στη σειρά και στέφθηκαν πρωταθλητές. Έχει απουσιάσει από τους τελευταίους 175 αγώνες της ομάδας στην κανονική περίοδο και τα δύο παιχνίδια για το τουρνουά play-in του 2021, με τους Ουόριορς να μην έχουν επιστρέψει στα πλέι οφ από τον τραυματισμό του στο γόνατο.

