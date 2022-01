Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Εκατοντάδες νεκροί σε 24 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμό στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί η μετάλλαξη Όμικρον του νέου κορονοϊού η οποία πολλαπλασιάζει με ταχύτατους ρυθμούς τα κρούσματά της.

Προβληματισμό στην παγκόσμια κοινότητα προκαλεί η μετάλλαξη Όμικρον του νέου κορονοϊού η οποία πολλαπλασιάζει με ταχύτατους ρυθμούς τα κρούσματά της.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μετάλλαξη Όμικρον έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει τον αριθμό των κρουσμάτων ανά δυο με τρεις ημέρες, ενώ στη μετάδοση συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογεί τα νέα γραφήματα και τις καμπύλες για τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων που φέρουν το στέλεχος Όμικρον.

Ο κορονοϊός είναι ασταμάτητος στη Ρωσία και με τους νεκρούς να είναι εκατοντάδες το τελευταίο 24ωρο.

Συγκεκριμένα σε 763 ανέρχονται οι θάνατοι που καταγράφηκαν από κορονοϊό στη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές.

Τα νέα κρούσματα του κορονοϊού που καταγράφηκαν στη χώρα το 24ωρο που πέρασε ανέρχονται σε 16.246, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έναντι 16.568 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τσίπρας: θετικό το pcr test

Κακοκαιρία: Πού και πότε θα “ανοίξουν” οι ουρανοί (χάρτες)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή