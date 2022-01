Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα τη Δευτέρα - Τι να προσέξετε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα πρέπει να προσέχουν στις εκπτώσεις οι καταναλωτές, ώστε να κάνουν έξυπνες αγορές με βάση τις ανάγκες τους

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου κάνουν πρεμιέρα οι χειμερινές εκπτώσεις στα καταστήματα όλης της χώρας, ενώ την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει ότι η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 16 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από 11:00 έως 18:00.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συμβουλεύει τους καταναλωτές, τι πρέπει να προσέχουν στις εκπτώσεις ώστε να κάνουν έξυπνες αγορές.

Υιοθετούμε συνετή καταναλωτική συμπεριφορά

Αγοράζουμε έχοντας υπόψη τον οικογενειακό προϋπολογισμό μας και τις οικονομικές δυνατότητές μας. Καταρτίζουμε λίστα με τα απαραίτητα είδη.

Δεν αγοράζουμε υπό πίεση. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28-2-2022, οπότε καλό είναι να κάνουμε έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών και ποιότητας, σε συνάρτηση, βέβαια με τις ανάγκες μας.

Στην περίπτωση της αγοράς με πίστωση (πιστωτική κάρτα με δόσεις ή καταναλωτικό δάνειο), ελέγχουμε προσεκτικά τους επιμέρους όρους και λαμβάνουμε υπόψη τις χρεώσεις που συνεπάγεται και κυρίως τους τόκους, τον αριθμό των δόσεων κ.λπ. σε σχέση με το οικογενειακό εισόδημά μας.