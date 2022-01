Αυστραλία: Ο Τζόκοβιτς δεν είχε εγγυημένη είσοδο στη χώρα

Αθλητικά

Τι αναφέρει η Κυβέρνηση της Αυστραλίας σε ανακοίνωση της, για το έγγραφο που έλαβε ο Τζόλε από το Υπουργείο Εσωτερικών και τους ισχυρισμούς του Σέρβου πρωταθλητή.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν είχε δώσει στον Νόβακ Τζόκοβιτς κάποια διαβεβαίωση ότι η ιατρική εξαίρεση που έλεγε πως είχε, προκειμένου να μπει στη χώρα χωρίς να έχει εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, θα γίνει δεκτή, όπως αναφέρουν δικηγόροι της κυβέρνησης σε έγγραφα που κατέθεσαν στο δικαστήριο, ενόψει της αυριανής εκδίκασης της υπόθεσης.

Η νομική ομάδα του Σέρβου τενίστα έχει ανακοινώσει ότι ο «Νόλε» είχε λάβει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο τον ενημέρωνε πως οι απαντήσεις του στη Δήλωση Ταξιδιώτη στην Αυστραλία υποδείκνυαν ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις για είσοδο στη χώρα χωρίς να μπει σε καραντίνα.

Όμως, η δήλωση της κυβέρνησης, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Κυριακής, αναφέρει ότι το email του υπουργείου δεν αποτελεί εγγύηση «ότι η λεγόμενη "ιατρική εξαίρεσή" του θα γινόταν αποδεκτή» και πως οι απαντήσεις του θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν και να επαληθευθούν κατά την άφιξή του.

Επίσης, η δήλωση της κυβέρνησης αμφισβητεί τον ισχυρισμό του 34χρονου Σέρβου για ιατρική εξαίρεση από τις απαιτήσεις εμβολιασμού της Αυστραλίας βάσει του ότι προσβλήθηκε από κορονοϊό στα μέσα Δεκεμβρίου. «Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο αιτών είχε "οξεία σοβαρή ιατρική ασθένεια" τον Δεκέμβριο του 2021. Το μόνο που έχει πει είναι ότι βρέθηκε θετικός στην COVID-19» ανέφερε η κυβερνητική δήλωση.

Ο Τζόκοβιτς ελπίζει να κατακτήσει τον 21ο τίτλο του σε τουρνουά γκραν σλαμ στο Australian Open, το οποίο αρχίζει στη Μελβούρνη στις 17 Ιανουαρίου. Όμως, αντί να προπονείται, είναι περιορισμένος σε ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιείται για να φιλοξενήσει αιτούντες άσυλο. Ο Σέρβος αμφισβητεί την απόφαση να ακυρωθεί η βίζας του αφού τον σταμάτησαν κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης την Πέμπτη.

Αυτή τη στιγμή ο Τζόκοβιτς βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας με τους περισσότερους τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ, την οποία «μοιράζεται» με τον Ελβετό Ρότζερ Φέντερερ και τον Ισπανό Ράφα Ναδάλ, καθώς άπαντες μετρούν από 20 κατακτήσεις.

