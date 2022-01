Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγάλωσε σημαντικά και την Κυριακή η «μαύρη λίστα» των θανάτων στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών και οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 18.592 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 97 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από αυτά, στην Αττική εντοπίστηκαν 6.853 και στη Θεσσαλονίκη 2.065.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

