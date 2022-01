Κόσμος

Κορονοϊός - Βέλγιο: Χωρίς μάσκες διαδήλωσαν κατά των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους δρόμους κατέβηκαν χιλιάδες κάτοικοι του Βελγίου διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, ενώ όπως φαίνεται από το βίντεο που κυκλοφόρησε οι περισσότεροι δεν φορούν μάσκα προστασίας

Στους δρόμους κατέβηκαν χιλιάδες κάτοικοι του Βελγίου διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον 5.000 βρέθηκαν στη διαδήλωση των Βρυξελλών, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό σε 20.000 με 25.000 άτομα. H διαδήλωση ξεκίνησε στη 1μ.μ.

Αυτή είναι η τέταρτη διαμαρτυρία «για την ελευθερία» που γίνεται στο Βέλγιο.

Οι διαδηλωτές ζητούν την κατάργηση του υγειονομικού πιστοποιητικού «Covid Safe Ticket», κατηγορούν την κυβέρνηση για υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και καταγγέλλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Η μεγαλύτερη διαδήλωση κατά των υγειονομικών μέτρων στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου με περίπου 35.000 άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως φαίνεται στο βίντεο οι περισσότεροι διαδηλωτές δεν φορούν καν μάσκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή

Κορονοϊός - Τσίπρας: θετικό το pcr test

Κακοκαιρία: Πού και πότε θα “ανοίξουν” οι ουρανοί (χάρτες)