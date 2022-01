Κόσμος

Καμπούλ: Μωρό που χάθηκε στην εκκένωση βρήκε ξανά την οικογένειά του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μωρό μόλις δύο μηνών που χάθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κατά την εκκένωσή της, επανενώθηκε με την οικογένειά του. Το είχε περιθάλψει ένας οδηγός ταξί.





Συγκινεί η ιστορία αγοριού από το Αφγανιστάν που χωρίστηκε από τους γονείς του όταν οι δυνάμεις των ΗΠΑ εγκατέλειπαν την πρωτεύουσα Καμπούλ, μέσα στο χάος και επιτέλους βρέθηκε ξανά με την οικογένειά του.

Οι Ταλιμπάν είχαν μόλις καταλάβει τον έλεγχο της χώρας τον Αύγουστο και πολλοί Αφγανοί προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα.

Ο δύο μηνών Σοχάιλ Αχμάντι παραδόθηκε στα χέρια ενός Αμερικανού στρατιώτη πάνω από έναν φράχτη, για να τον προστατεύσει, καθώς χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούσαν απελπισμένα να μπουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Όταν όμως η οικογένειά του βρέθηκε μέσα, ο Σοχάιλ δεν βρέθηκε πουθενά, σύμφωνα με το BBC.

Μετά από τις απέλπιδες προσπάθειες της οικογένειας να βρουν το βρέφος, ο πατέρας του Μίρζα Αλί Αχμάντι, ο οποίος είχε εργαστεί ως φύλακας στην πρεσβεία των ΗΠΑ, η μητέρα του Σοράγια και τα άλλα τέσσερα παιδιά τους μεταφέρθηκαν σε πτήση των ΗΠΑ εκτός Αφγανιστάν.

Η οικογένεια για μήνες δεν είχε ιδέα πού βρισκόταν ο μικρός γιος τους, όμως τα καλά νέα δεν άργησαν να έρθουν.

Έπειτα από ένα ρεπορτάζ του Reuters σχετικά με την αναζήτηση του Σοχάιλ από την οικογένειά του, ο μικρός εντοπίστηκε τον Νοέμβρη στο σπίτι ενός 29χρονου οδηγού ταξί ονόματι Χαμίντ Σάφι.

Τον έσωσε από το αεροδρόμιο ένας οδηγός ταξί

Ο κ. Σάφι είπε ότι βρήκε τον Σοχάιλ μόνο και να κλαίει στο έδαφος στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων. Αφού προσπάθησε ανεπιτυχώς να βρει την οικογένεια του αγοριού, αποφάσισε να το πάρει σπίτι στη γυναίκα και τα παιδιά του και να το μεγαλώσει σαν δικό του γιο.

Ονόμασαν το βρέφος Μοχάμεντ Άμπεντ και δημοσίευσαν φωτογραφίες όλων των παιδιών μαζί στη σελίδα του Σάφι στο Facebook.

Όταν επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί είχε εντοπιστεί εκεί, ο παππούς του μωρού, που ζει στη βορειοανατολική επαρχία Μπανταχσάν, έκανε ένα μακρύ ταξίδι ως την Καμπούλ για να ζητήσει την επιστροφή του παιδιού.

Ωστόσο, ο κ. Σάφι αρνήθηκε να παραδώσει το μωρό και ζήτησε να μεταφερθεί αυτός και η οικογένειά του στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Μετά από επτά εβδομάδες διαπραγματεύσεων - και μια σύντομη κράτηση του κ. Σάφι - η αστυνομία των Ταλιμπάν κανόνισε μια διευθέτηση μεταξύ των δύο οικογενειών και το μωρό επέστρεψε στον παππού του το Σάββατο, ανέφερε το Reuters.

Οι γονείς του είπαν ότι ήταν πολύ χαρούμενοι αφού παρακολούθησαν την επανένωση μέσω βίντεο κλήσης.

Όλοι τους ανυπομονούν πλέον να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια έτσι ώστε ο Σοχάιλ να τους βρει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου έχουν εγκατασταθεί.