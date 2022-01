Υγεία - Περιβάλλον

Deltacron - Κωστρίκης: Τι απαντά στη δήλωση Μαγιορκίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλαλούμ με τη μετάλλαξη Deltacron που εντοπίστηκε στην Κύπρο. Στις δηλώσεις του Γκίκα Μαγιορκίνη ότι πρόκειται περί τεχνικού λάθους του εργαστηρίου απάντησε ο Δρ. Λεόντιος Κωστρίκης

Αναστάτωση προκάλεσε ανάρτηση του Έλληνα επίκουρου καθηγητή Ιολογίας στο ΕΚΠΑ και μέλους της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, σχετικά με την Deltacron που εντοπίστηκε στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, «σχετικά με το Deltacron (ανάμιξη Delta και Omicron) της Κύπρου που ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ΜΜΕ πρόσφατα, οι πρώτες ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν ότι πρόκειται για τεχνικό λάθος του εργαστηρίου στην διαδικασία διαβάσματος του γονιδιώματος...».

Η απάντηση του

Κληθείς να σχολιάσει την εν λόγω ανάρτηση, ο Δρ. Λεόντιος Κωστρίκης, η ομάδα του οποίου ταυτοποίησε δείγματα της Deltacron, ανέφερε ότι η εν λόγω δήλωση είναι λανθασμένη, βεβιασμένη και επιστημονικά ανήθικη.

Όπως εξήγησε, «δεν γνωρίζουν τα αποτελέσματα που κατέχουμε».

Την ίδια ώρα, ανέφερε πως τα εν λόγω αποτελέσματα της έρευνας για την Deltacron θα αποσταλούν και στην Ελλάδα σε διακεκριμένο επιστήμονα, «για να διαπιστώσει του λόγου το αληθές».

Πρόσθεσε πως «πέραν των 25 ατόμων που εντοπίστηκαν στην Κύπρο και έχουν όλες τις Όμικρον μεταλλάξεις στο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης S, έχουμε βρει και άλλους 52 που έχουν διαφορετικούς αριθμούς πολυμορφισμών στο σημείο».

Όπως εξήγησε «αυτοί οι 52 είναι σε 12 διαφορετικές γενεαλογίες του Δέλτα». «Πώς είναι δυνατόν να είναι λάθος;» διερωτήθηκε.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρχε εξελικτική πίεση κάποιου αρχέγονου Δέλτα, να δημιουργήσει πολυμορφισμούς όπως το Όμικρον και εξελίχθηκαν οι γενεαλογίες Deltacron», κατέληξε.

πηγή: Sigmalive.com

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κοκίτσι Τσουμπουράγια: Η τραγική ιστορία του αυτόχειρα πρωταθλητή

Γυναικοκτονία Μακρυνίτσα: Ο Τζούμας προσέβαλε την κόρη μου λέει ο πατέρας της Κωνσταντίνας