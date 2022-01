Αθλητικά

Βόλος – Παναθηναϊκός: Ανώμαλη προσγείωση για το “τριφύλλι”

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τομ Φαν Φέερτ η πρώτη νίκη μετά από 3 μήνες για τους γηπεδούχους.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολλανδό Τομ Φαν Φέερτ -ο οποίος σκόραρε δις κι αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με 10 γκολ- ο Βόλος νίκησε με 3-1 τον Παναθηναϊκό, έβαλε «στοπ» στο σερί νικών των «πράσινων» κι επέστρεψε στα «τρίποντα» έπειτα από 3 μήνες.

Ο Παλάσιος με πέναλτι στις καθυστερήσεις μείωσε σε 2-1, όμως ο Ορόζ με άλλο ένα γκολ στο φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Από τις 2 Οκτωβρίου 2021 και το 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης είχε να νικήσει η ομάδα της Μαγνησίας, συνεχίζει την προβληματική εικόνα του ο Παναθηναϊκός μακριά απ’ την έδρα του, όπου μετράει μία νίκη σε 7 αγώνες.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τη «συνταγή» της πίεσης ψηλά που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία του Βόλου κι έδινε διαρκώς στους «πράσινους» την ευκαιρία να ανακτούν την μπάλα.

Μόλις στο 8ο λεπτό, ο Παλάσιος έκανε μία εξαιρετική σέντρα σουτ από τα αριστερά, ο Κότνικ ίσα που ακούμπησε την μπάλα η οποία χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι κι απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Βόλου.

Στο 19’ ο Αϊτόρ έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Κότνικ με τα ακροδάκτυλά του έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Ακριβώς με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Παναθηναϊκός έφτασε ξανά κοντά στο γκολ, όταν από «γέμισμα» του Σάντσες, ο Αϊτόρ δοκίμασε ένα ωραίο γυριστό από δύσκολη θέση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 34’. Έπειτα από τεράστιο λάθος γύρισμα του Κώτσιρα προς τον Μπρινιόλι, ο Φαν Φέερτ «μυρίστηκε» την γκέλα του δεξιού πλάγιου αμυντικού του Παναθηναϊκού, πέρασε και τον Ιταλό γκολκίπερ κι έκανε το 1-0, στην πρώτη τελική της ομάδας της Μαγνησίας στον αγώνα.

Δύο λεπτά μετά οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όταν από σέντρα του Αϊτόρ, ο Κότνικ έκανε κάκιστο υπολογισμό της μπάλας, αλλά ο Μακέντα δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, καθώς ο Γκουλέν πρόλαβε την προσπάθεια του Ιταλού επιθετικού.

Στο 44’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την απόφαση του Ολλανδού ρέφερι Ντένις Χίγκλερ να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη τον Σάντσες, θεωρώντας ότι πήγε αντιαθλητικά πάνω στον Μπαριέντος.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην. Με παίκτη λιγότερο, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κρατήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Ο Βόλος συνέχισε να ψάχνει το γκολ στις αντεπιθέσεις και στο 63’ έφτασε κοντά στο 2-0, όμως ο Μπρινιόλι έδιωξε εντυπωσιακά το φάουλ του Ρεγκατέν.

Στο 72’ ο Βόλος είχε τρομερή ευκαιρία όταν σε κόρνερ του Ορόζ, ο Τσοκάνης έπιασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι εν συνεχεία απομακρύνθηκε από τον Μπρινιόλι.

Ο Βόλος συνέχισε να επιτίθεται πολύ έξυπνα στις αντεπιθέσεις και στο 76ο λεπτό έφτασε στο 2-0, όταν από χαμηλή σέντρα του Μπαρτόλο, η μπάλα κόντραρε στον Κώτσιρα, οι Βέλεθ, Σένκεφελντ και Μπρινιόλι άργησαν να βγουν στη φάση κι ο Φαν Φέερτ που μπήκε «σφήνα» στην τριάδα με κοντινό πλασέ σημείωσε το δεύτερο τέρμα του και 10ο συνολικά (ως τώρα) στο πρωτάθλημα.

Στο 81’ ο Γκουλέν έσωσε την ομάδα του από βέβαιο σουτ, βάζοντας καθοριστική κόντρα σε σουτ του Παλάσιος από το ύψος του πέναλτι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χατζηθεοδωρίδης κέρδισε πέναλτι από τον Φεράρι κι ο Παλάσιος ευστόχησε μειώνοντας σε 2-1.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με όλο τον Παναθηναϊκό να έχει βγει μπροστά, ο Μπρινιόλι έκανε κάκιστη έξοδο, σε μακρινή μπαλιά προς τον Ορόζ, ο οποίος τον προσπέρασε και στην κενή εστία έκανε το τελικό 3-1 για το Βόλο.

Διαιτητής: Ντένις Χίγκλερ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Μπαριέντος, Φεράρι, Τερεζίου - Παλάσιος, Χατζηθεοδωρίδης

Αποβολές: 44’ Σάντσες (απευθείας κόκκινη)

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Πουρίτα (54’ λ. τρ. Μπαρτόλο), Γκουλέν, Ρομέρο, Φεράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος (69’ Σοάρες), Ρεγκατέν (85’ Τερεζίου), Φερνάντες, Ορόζ, Φαν Φέερτ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Σάντσες, Αλεξανδρόπουλος, Λούντκβιστ (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Αϊτόρ (69’ Βιτάλ), Βιγιαφάνιες (84’ Ρούμπεν), Παλάσιος, Μακέντα (69’ Ιωαννίδης).

