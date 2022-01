Κόσμος

Πριγκίπισσα Μπασμά: Ελεύθερη μετά από 3 χρόνια στη φυλακή

Ελεύθερες είναι πλέον η πριγκίπισσα Μπασμά και η κόρη της που είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο του 2019. Πέρασαν τρία χρόνια στη φυλακή, χωρίς κατηγορίες.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας άφησαν ελεύθερες την πριγκίπισσα Μπασμά και την κόρη της που κρατούνταν χωρίς κατηγορία για σχεδόν τρία χρόνια.

Η πριγκίπισσα Μπασμά Μπιντ Σαούντ μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, 57 ετών, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος της βασιλικής οικογένειας, εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2019 μαζί με την ενήλικη κόρη της Σουχούντ Αλ Σαρίφ Μπασμά.

«Οι δύο κυρίες απελευθερώθηκαν από την αυθαίρετη φυλάκισή τους και έφτασαν στο σπίτι τους στη Τζέντα την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022», δήλωσε ο νομικός σύμβουλος της Μπασμά το Σάββατο σύμφωνα με τον Guardian.

«Η πριγκίπισσα τα πάει καλά, αλλά θα αναζητήσει ιατρική εμπειρογνωμοσύνη. Φαίνεται ταλαιπωρημένη, αλλά είναι ευδιάθετη και ευγνώμων που επανενώθηκε με τους γιους της από κοντά».

Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την αποφυλάκισή της, ενώ δεν σχολίασε ποτέ δημόσια και την υπόθεση.

Το χρονικό της φυλάκισης της πριγκίπισσας Μπασμά

Το 2020, η πριγκίπισσα Μπασμά είπε μέσω των social media ότι ήταν φυλακισμένη στην πρωτεύουσα Ριάντ για περισσότερο από ένα χρόνο και ήταν άρρωστη.

Απαίτησε από τον σημερινό ηγέτη και τον ξάδερφό της, τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να την απελευθερώσουν και να της παράσχουν ιατρική περίθαλψη.

Ισχυρίστηκε ότι κρατούνταν χωρίς κατηγορία στη φυλακή Αλ Χαίρ, όπου κρατούνται πολλοί άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι, και ούτε αυτή ούτε η κόρη της έλαβαν εξηγήσεις για τη σύλληψή τους, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τη βασιλική αυλή του βασιλείου και τον θείο της, Βασιλιά Σαλμάν.

Μικρότερο παιδί του βασιλιά Σαούντ που έχει πλέον πεθάνει, η πριγκίπισσα Μπασμά ήταν επικριτική για τη μεταχείριση των γυναικών από το βασίλειο.

Τη στιγμή της σύλληψής της στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, επρόκειτο να ταξιδέψει στο εξωτερικό για ιατρική περίθαλψη και ενημερώθηκε - μετά τη σύλληψή της - ότι κατηγορείται πως προσπάθησε να πλαστογραφήσει διαβατήριο, όπως είχε δηλώσει στενός συγγενής της τότε. Η φύση της ασθένειάς της δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.

Μετά την απελευθέρωσή της, η οργάνωση δικαιωμάτων ALQST για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε: «Της αρνήθηκαν την ιατρική περίθαλψη που χρειαζόταν για μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Σε κανένα σημείο της κράτησής της δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον της».

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ έχει προχωρήσει σε μια προσπάθεια μεταρρυθμίσεων από τότε που χρίστηκε από τον πατέρα του βασιλιά Σαλμάν τον Ιούνιο του 2017, στη θέση του προηγούμενου διαδόχου του θρόνου, του Μοχάμεντ μπιν Ναγιέφ.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν την άρση της επί δεκαετίες απαγόρευσης οδήγησης των γυναικών και τη χαλάρωση των λεγόμενων κανόνων «κηδεμονίας» που δίνουν στους άνδρες αυθαίρετη εξουσία επί των γυναικών συγγενών τους. Ωστόσο, οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζουν να διώκουν αντιφρονούντες, ακόμη και πιθανούς αντιπάλους, από ιεροκήρυκες μέχρι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών, ακόμη και βασιλιάδες.

Σε γραπτή μαρτυρία της στον ΟΗΕ το 2020, η οικογένεια της πριγκίπισσας Μπασμά είπε ότι η κράτηση της πιθανότατα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο «ιστορικό της ως ειλικρινούς επικριτή των καταχρήσεων», ενώ θεωρήθηκε επίσης σύμμαχος του Μοχάμεντ μπιν Ναγιέφ.

BREAKING: Basma bint Saud Al Saud and her daughter Suhoud, detained since March 2019, have been released. pic.twitter.com/tTsh6kPgzE

— ALQST for Human Rights (@ALQST_En) January 8, 2022

