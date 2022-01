Κόσμος

Αφγανιστάν - Ταλιμπάν: Θρίλερ με καθηγητή πανεπιστημίου

Η κόρη του εκφράζει σοβαρές ανησυχίες «για την υγεία και την ασφάλειά του».

Ένας καθηγητής του πανεπιστημίου της Καμπούλ, ο οποίος είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν τον Αύγουστο οπότε και επικράτησαν οι Ταλιμπάν, συνελήφθη με την κόρη του να εκφράζει σοβαρές ανησυχίες «για την υγεία και την ασφάλειά του».

Ο Φαϊζουλάχ Τζαλάλ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ, ο οποίος είναι γνωστός επικριτής των Ταλιμπάν, συνελήφθη το Σάββατο και έκτοτε δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του.

Τους τελευταίους μήνες ο Τζαλάλ είχε εκφραστεί επανειλημμένα στην τηλεόραση κατά των ισλαμιστών, που κατέλαβαν τον Αύγουστο την εξουσία στο Αφγανιστάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δικαιολόγησε τη σύλληψη του καθηγητή αναφέροντας στο Τwitter ότι ο Τζαλάλ έκανε συχνά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες «προσπαθούσε να πείσει τους ανθρώπους να εξεγερθούν κατά του συστήματος».

«Συνελήφθη ώστε να αποφύγουμε και άλλοι να κάνουν αντίστοιχα ανόητα σχόλια, με την πρόφαση ότι είναι καθηγητές ή πανεπιστημιακοί», πρόσθεσε ο Μουτζαχίντ, αναδημοσιεύοντας και τις αναρτήσεις του καθηγητή.

Η κόρη του Χασίνα Τζαλάλ, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσινγκτον, εξήγησε ότι οι αναρτήσεις αυτές έγιναν από ψεύτικο λογαριασμό τον οποίο η οικογένειά της προσπάθησε επανειλημμένα να κλείσει τις προηγούμενες εβδομάδες.

«Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν αυτές τις αναρτήσεις ως δικαιολογία για να φιμώσουν μια ισχυρή φωνή στη χώρα», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει καμία επαφή με τον πατέρα της μετά τη σύλληψή του.

«Ανησυχούμε πολύ για την υγεία και την ασφάλειά του», υπογράμμισε.

Αρνήθηκε να φύγει από το Αφγανιστάν

Μια σεβάσμια προσωπικότητα, που επέκρινε και την προηγούμενη κυβέρνηση του Αφγανιστάν την οποία στήριζαν οι ΗΠΑ, ο Τζαλάλ είχε τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας όταν στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής είχε χαρακτηρίσει έναν αξιωματούχο των Ταλιμπάν «βόδι», μια πολύ σοβαρή προσβολή στο Αφγανιστάν.

Τα αποσπάσματα αυτής της εκπομπής είχαν γίνει viral στο Αφγανιστάν εγείροντας ανησυχία για τυχόν αντίποινα εναντίον του καθηγητή.

Σύμφωνα με τη Χασίνα Τζαλάλ, ο πατέρας της, που είναι περίπου 60 ετών, αρνήθηκε να φύγει από το Αφγανιστάν, όπου κινδύνευε, και τον τελευταίο καιρό ζούσε κρυμμένος στην Καμπούλ. Η οικογένειά του έχει αναζητήσει καταφύγιο στην Ευρώπη.

«Μου είχε πει: ‘Πώς μπορώ να εγκαταλείψω τον λαό μου; Δεν τον εγκατέλειψα στη διάρκεια του πρώτου καθεστώτος των Ταλιμπάν ή στη διάρκεια των εμφυλίων πολέμων, πώς να τους εγκαταλείψω τώρα;’», δήλωσε.

Σφοδρός επικριτής των Ταλιμπάν και σύζυγος πολιτικού

Καθηγητής δικαίου και πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ ο Φαϊζουλάχ Τζαλάλ έχει τη φήμη του σφοδρού επικριτή των ηγετών του Αφγανιστάν.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 φυλακίστηκε μετά την εισβολή στη χώρα των σοβιετικών στρατευμάτων και στη διάρκεια του πρώτου καθεστώτος των Ταλιμπάν (1996-2001) συνελήφθη πολλές φορές, σύμφωνα με την κόρη του.

Η σύζυγός του Μασούντα Τζαλάλ ήταν η πρώτη γυναίκα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στο Αφγανιστάν το 2004.

Σήμερα μια μικρή ομάδα γυναικών διαδήλωσε στην Καμπούλ ζητώντας την απελευθέρωσή του και τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος, εκτιμώντας ότι ο πανεπιστημιακός συνελήφθη «επειδή άσκησε το δικαίωμά του να μιλήσει ελεύθερα και επέκρινε τους Ταλιμπάν».

