Λευκός Οίκος: Σοβαρές επιπτώσεις στο Ιράν αν επιτεθεί σε Αμερικανούς

«Το Ιράν θα αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις αν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών» προειδοποίησε σήμερα ο Λευκός Οίκος, μία ημέρα αφού η Τεχεράνη ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων εναντίον ακόμη 52 Αμερικανών αξιωματούχων για τον φόνο το 2020 του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους και τους συμμάχους μας για να αποτρέψουμε και να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση εξαπολύσει το Ιράν», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

«Αν το Ιράν επιτεθεί εναντίον κάποιου πολίτη μας, περιλαμβανομένων των 52 ανθρώπων που κατονόμασε χθες, θα αντιμετωπίσει σοβαρές επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Οι κυρώσεις που επέβαλε το Ιράν

Χθες το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι επιβάλει κυρώσεις σε 52 Αμερικανούς για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και «τρομοκρατία».

Μεταξύ των αξιωματούχων αυτών είναι ο Αμερικανός στρατηγός Μαρκ Μάιλι, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, και ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν.

Σε μια αντίστοιχη κίνηση πέρυσι το Ιράν είχε επιβάλει κυρώσεις στον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους.

Βάσει της απόφασης αυτής οι ιρανικές αρχές μπορούν να κατάσχουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Ιράν, όμως, καθώς δεν υπάρχουν τέτοια, οι κυρώσεις φαίνεται ότι είναι κυρίως συμβολικές.

Ο Σουλεϊμανί επικεφαλής της δύναμης Κουντς, αρμόδιας για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε την 3η Ιανουαρίου 2020 σε αεροπορικό πλήγμα στον χώρο του αεροδρομίου της Βαγδάτης που είχε διαταχθεί από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να προσαχθεί σε δίκη για την δολοφονία, διαμηνύοντας πως σε διαφορετική περίπτωση, η Τεχεράνη θα πάρει εκδίκηση.

