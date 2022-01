Αρνητές εμβολίων - Λήμνος : Απίστευτο φέιγ βολάν για ιερέα

Υγεία - Περιβάλλον

Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που ο ιερέας, συμβούλευσε για ακόμα μία φορά του πιστούς να τηρούν τα μέτρα και να φορούν μάσκα

Η Λήμνος στο επίκεντρο για τις αντιδράσεις αρνητών της πανδημίας, των εμβολίων, ακόμα και της μάσκας. Στο στόχαστρό τους, ο ιερέας που έχει ζητήσει να τηρούνται τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Όλα συμβαίνουν στην περιοχή του Μούδρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκεται η εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Στον πίνακα ανακοινώσεων του ναού, οι αρνητές άφησαν ένα φειγ βολάν με το οποίο, προσπαθούν να… «επαναφέρουν» στο δρόμο του Θεού τoν ιερέα της ενορίας.

Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που ο ιερέας, συμβούλευσε για ακόμα μία φορά του πιστούς να τηρούν τα μέτρα και να φορούν μάσκα.

Ο ιερέας είχε νοσήσει από κορονοϊό και νοσηλεύτηκε για σχεδόν δυο μήνες καθώς παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Όταν επέστρεψε στα καθήκοντά του, ανέλυσε την περιπέτεια που έζησε και ζήτησε από τους πιστούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η απάντηση των αρνητών ήρθε με το παρακάτω φέιγ βολάν που ανάμεσα στα άλλα γράφουν: «Πάτερ έκανες το εμβόλιο, νόσησες, μπήκες ένα μήνα στο νοσοκομείο, ένα μήνα στο σπίτι, αλλά μυαλό δεν έβαλες.»

Ο Πρόεδρος του Μούδου Δημήτρης Γρατσώνης, έγραψε σχετικά: «Αυτό το κείμενο αντικρίσαμε εχθές στον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας μας.

Απαράδεκτα λόγια για τον ιερέα μας και την εκκλησιαστική επιτροπή, χωρίς σεβασμό εν μέσω πανδημίας, επειδή εκτελούν απολύτως σωστά το δικαίωμα να σέβονται και να προστατεύουν τους συνανθρώπους τους.

Αυτοί που τα έγραψαν δεν είχαν το θάρρος να το πουν μπροστά τους, πάρα αποφάσισαν να κρυφτούν πίσω από ένα κείμενο. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και πρέπει να διασφαλιστεί από όλους μας. Όσοι δεν το δέχονται αυτό και δεν συνετίζονται με το κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να κάθονται στο σπίτι τους.»

