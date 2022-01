Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Ρεκόρ ενεργών κρουσμάτων στη χώρα

Πόσα κρούσματα και πόσοι θάνατοι καταγράφηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν στην Ιταλία 155.659 κρούσματα κορονοϊού και 157 θάνατοι, ενώ οι άνθρωποι που αυτή την περίοδο είναι θετικοί στον ιό στην Ιταλία είναι 1.943.979.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 993.201 τεστ, το 15,7% από τα οποία προέκυψε θετικό.

Ο ειδικός επίτροπος αρμόδιος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στρατηγός Φραντσέσκο Φιλιουόλο, πάντως θέλησε να υπογραμμίσει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021.

«Πέρυσι, με το ένα δέκατο τον μολύνσεων, είχαμε σχεδόν διπλάσιες εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στους νοσοκομειακούς θαλάμους. Είναι αποτέλεσμα της προστασίας που προσφέρουν τα εμβόλια, η οποία διατηρείται για τουλάχιστον τέσσερις μήνες», τόνισε ο Φιλιουόλο.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έως τώρα έχουν χορηγηθεί σχεδόν 23 εκατομμύρια αναμνηστικές δόσεις.

Ξανανοίγουν τα σχολεία

Αύριο στην Ιταλία πρόκειται να ξανανοίξουν τα σχολεία μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Μόνη εξαίρεση η Σικελία - με αναβολή τριών ημερών- και η ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, η οποία ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει κλειστά τα γυμνάσια και τα λύκεια μέχρι το τέλος του μήνα. Η κυβέρνηση του ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι όμως ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης αυτής.

Πολλοί λυκειάρχες επιμένουν ότι τα κρούσματα έχουν πολλαπλασιαστεί και θα χρειαστεί, αναγκαστικά, μια σχετικά ευρεία προσφυγή στην τηλεκπαίδευση. Σύμφωνα με τους ιταλούς λυκειάρχες, οι συνολικές απουσίες μπορεί να αγγίξουν αύριο το 10% του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

«Είναι ένα θέμα αρχής, αύριο τα σχολεία μας ξανανοίγουν. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί τις όποιες απουσίες με μια γενικότερη, εποικοδομητική βούληση. Αυτό που ζητώ από τις οικογένειες, από τους γονείς είναι να δείξουν την μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη και να εμβολιάσουν τα παιδιά τους», δήλωσε στην τηλεόραση της Rai ο υπουργός Παιδείας Πατρίτσιο Μπιάνκι.

