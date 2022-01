Αθλητικά

Ράφα Ναδάλ: Καταγγελία ποδοσφαιριστή πως είναι παράνομα στην Αυστραλία

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής Μίλος Νίνκοβιτς, που αγωνίζεται στη Σίδνεϊ κατήγγειλε πως ο Ισπανός τενίστας, Ράφα Ναδάλ μπήκε παράνομα στην Αυστραλία για το Australian Open.

Το σίριαλ με την παραμονή ή όχι -και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή στο Australian Open- του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία συνεχίζεται.

Η έφεση που έχει καταθέσει ο Σέρβος, που του ακυρώθηκε η visa για τη χώρα λόγω μη τήρησης του πρωτοκόλλου για τον κορονοϊό, εκδικάζεται αύριο (10/1), αλλά ένα Σέρβος ποδοσφαιριστής έριξε… λάδι στη φωτιά μιλώντας στηn σερβική Kurιr και «ανακατεύοντας» τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Μίλος Νίνκοβιτς σε δηλώσεις του στην Kurrir υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Αυστραλίας επέστρεψε στον Ισπανό να μπει στη χώρα πριν λήξη η καραντίνα του, αφού ο ίδιος είχε αποκαλύψει στο Twitter πως βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στις 20 Δεκεμβρίου.

«Ουδείς ασχολήθηκε με αυτό, όμως θυμάμαι ότι ο Ναδάλ ανακοίνωσε πως νόσησε από κορονοϊό στις 20 Δεκεμβρίου και μπήκε στην Αυστραλία στις 30 ή στις 31 Δεκεμβρίου! Δεν είχαν περάσει δύο εβδομάδες και για να μπεις στην Αυστραλία, πρέπει να έχουν περάσει 14 ημέρες από την νόσησή σου, είτε είσαι Αυστραλός, είτε είσαι ξένος.

Ουδείς έχει γράψει κάτι γι’ αυτό, κανείς δεν ρωτάει τι συνέβη. Πως έγινε κάτι τέτοιο; Και όμως, όλο αυτό δείχνει ότι ήξεραν από νωρίς τι ήθελαν να κάνουν και γιατί το έκαναν με τον Νόβακ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

