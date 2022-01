Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα – Ποια Κυριακή ανοίγουν τα καταστήματα

Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά. Τι πρέπει να προσέξετε.

Ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το νόμο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, 16 Ιανουαρίου, με το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας της Κυριακής να καθορίζεται από 11.00 έως 20.00.

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την Κυριακή η νομοθεσία προβλέπει ότι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση, να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την επιβεβλημένη αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών, που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον η μειωμένη τιμή αφορά σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή στους καταναλωτές, πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων οι εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή, απαιτείται στα υπό έκπτωση προϊόντα, η αναγραφή διπλών τιμών, ανεξάρτητα από τη χρήση του γενικευμένου ποσοστού έκπτωσης. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

