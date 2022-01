Κόσμος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: προσηλωμένες οι ΗΠΑ στη διασύνδεση ενέργειας Ανατολικής Μεσόγειου - Ευρώπης

Το σχόλιο του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον αγωγό East Med, μετά τη διαρροή του εγγράφου.

Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Με μια γενικόλογη αναφορά ότι οι ΗΠΑ «παραμένουν προσηλωμένες στη φυσική διασύνδεση της ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη» και με την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον αγωγό East Med o εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε στην διαρροή άτυπου αμερικανικού εγγράφου με το οποίο εκφράζεται η μη υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην κατασκευή του αγωγού EastMed.

Ο εκπρόσωπος στην δήλωση του στον ΑΝΤ1 επιχειρώντας να αποσαφηνίσει την θέση της Ουάσιγκτον στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου εξέφρασε την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στον σχήμα 3+1, που αποτελούν το Ισραήλ, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα σημείωσε την αμερικανική θέση για τις ενεργειακές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο και διατύπωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στις οποίες συμμετέχουν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ως εξής:

“Σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι -περισσότερο από ποτέ- ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε τις περιφερειακές μας σχέσεις και να προωθήσουμε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να υποστηρίζουν σθεναρά τις περιφερειακές προσπάθειες που ενισχύουν και προάγουν τη συνεργασία και την περιφερειακή σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού 3+1 στον οποίο συμμετέχουν η Κυπριακή Δημοκρατία (ROC), η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη φυσική διασύνδεση της ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη.

Μεταθέτουμε το ενδιαφέρον στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο το φυσικό αέριο όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υποστηρίζουμε έργα όπως η σχεδιαζόμενη διασύνδεση EuroAfrica από την Αίγυπτο προς την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα, και την προτεινόμενη διασύνδεση EuroAsia για τη σύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ευρώπης.

Τέτοια έργα όχι μόνο θα συνδέουν ζωτικής σημασίας αγορές ενέργειας, αλλά θα βοηθούν επίσης στην προετοιμασία της περιοχής για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια”.

Στο άτυπο έγγραφο εκφράζεται η μη υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην κατασκευή του αγωγού EastMed με αιτιολογία την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή μετάβαση και την στροφή προς ανανεώσιμες πηγές, την έλλειψη οικονομικής και εμπορικής βιωσιμότητας καθώς και την δημιουργία εντάσεων στην περιοχή. Ας σημειωθεί ,ότι ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας ζήτησε εξηγήσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφού ο ίδιος έχει πρωτοστατήσει με νομοσχέδιο στην προώθηση του αγωγού EastMed που θεωρεί ότι προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

