Σχολεία – Μακρή: Υπάρχει επάρκεια σε rapid test, για θετικούς μαθητές – εκπαιδευτικούς

Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας στον ΑΝΤ1 για την έλλειψη των τεστ.

«Όποιοι πήγαν και δε βρήκαν τα τεστ είναι εντός της προθεσμίας που τους είχε δοθεί», ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Ζέττα Μακρή για την έλλειψη των τεστ.

«Το υπουργείο Παιδείας δεν είναι αρμόδιο για να τα τεστ, αλλά όταν ενημερώθηκε το υπουργείο Παιδείας, φρόντισε να βρεθούν τα τεστ και να τα προμηθευτούν οι γονείς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι, «οι ειδικοί συνιστούν να γίνεται το τεστ έως και 24 ώρες πριν».

«Το πού θα γίνει το τεστ είναι άλλο πρόβλημα από την αξιοπιστία του τεστ. Το υπουργείο μας κινητοποιήθηκε και συνεργάστηκε άψογα με όλους τους γονείς για να προμηθευτούν τα τεστ», τόνισε.

Η Γενική Γραμματέας διαβεβαίωσε ότι, «υπάρχει επάρκεια σε self και rapid test, ώστε να υπάρχει επάρκεια σε rapid μετά την εξέταση των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε self και έχουν βγει θετικοί».

Διευκρίνισε ότι, στην περίπτωση που «δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης του τεστ στο Edupass υπάρχει δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης».

Ερωτηθείσα σχετικά με τυχόν αλλαγή του πρωτοκόλλου του 50+1 είπε ότι, «το υπουργείο ενεργεί βάσει των οδηγιών των ειδικών, αν δούμε ότι λόγω της Όμικρον χρειαστεί να αλλάξει το πρωτόκολλο του 50+1, θα αλλάξει».





