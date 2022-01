Κοινωνία

Πέραμα: φωτιά σε διαμέρισμα

Μία γυναίκα και το παιδί της, μεταξύ των ενοίκων της πολυκατοικίας που εκκενώθηκε.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς που εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πέραμα.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης απομακρύνθηκε μία γυναίκα και ένα παιδί από το δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και άλλα δύο άτομα από άλλο διαμέρισμα.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην κατάσβεσής της επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

