Κόσμος

Καζακστάν: “υποψίες” ηρεμίας μετά το χάος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ημέρα εθνικού πένθους στο Καζακστάν. Επανήλθαν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και το ίντερνετ.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο αποκαταστάθηκε σήμερα στην Αλμάτι, τη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, μετά τη διακοπή της για πέντε ημέρες, όσο μαίνονταν οι ταραχές στις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας της Κεντρικής Ασίας, πόλη με πληθυσμό κάπου 1,8 εκατ. κατοίκων, ήταν ξανά εφικτή η πρόσβαση σε εγχώριους και διεθνείς ιστότοπους σήμερα, ημέρα εθνικού πένθους, μετά τις χειρότερες ταραχές στην ιστορία της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας από την ανεξαρτησία της.

Η ζωή επανέρχεται σταδιακά στην ομαλότητα νωρίς το πρωί, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να κυκλοφορούν και πάλι, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα των βίαιων επεισοδίων.

Οι αρχές του Καζακστάν διατείνονται πως οι αιματηρές ταραχές στην Αλμάτι οφείλονταν σε επίθεση «τρομοκρατικών οργανώσεων» και εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο που καλύφθηκαν από ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο οι ταραχές, που άρχισαν με τις διαδηλώσεις εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων στο δυτικό τμήμα της χώρας τη 2η Ιανουαρίου.

Το βράδυ χθες Κυριακή, το υπουργείο Πληροφοριών απέσυρε ανακοίνωση που είχε αναρτήσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Telegram κι ανέφερε πως σκοτώθηκαν πάνω από 164 άνθρωποι στις ταραχές στη χώρα. Υποστήριξε ότι η ανακοίνωση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα εξαιτίας «τεχνικού λάθους».

Σε ανακοίνωσή του προς τον Τύπο σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως η ειδησεογραφία και η αρθρογραφία στα ξένα μέσα ενημέρωσης δημιούργησαν «τη λαθεμένη εντύπωση ότι η κυβέρνηση του Καζακστάν στράφηκε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών», ενώ κατ’ αυτό «οι δυνάμεις ασφαλείας μας αντιμετώπισαν βίαια πλήθη που διέπρατταν τρομοκρατικές ενέργειες».

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: προσηλωμένες οι ΗΠΑ στη διασύνδεση ενέργειας Ανατολικής Μεσόγειου - Ευρώπης

Σεισμός στη Φλώρινα: συνεχής ακολουθία, ζημιές και κλειστά σχολεία

Σχολεία – Μακρή: Υπάρχει επάρκεια σε rapid test, για θετικούς μαθητές – εκπαιδευτικούς