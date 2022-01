Κόσμος

Παραγουάη: Κατασχέθηκε 1 τόνος κοκαΐνης, συνελήφθη γιος πολιτικού (εικόνες)

Συνελήφθη ως διακινητής ναρκωτικών ο γιος πρώην βουλευτής της Παραγουάης.

Η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της παραγουανής αστυνομίας κατέσχεσε σχεδόν έναν τόνο κοκαΐνης και συνέλαβε τον φερόμενο ως οργανωτή της διακίνησής της, γιο πρώην βουλευτή γνωστού διότι είχε ταχθεί υπέρ της αποποινικοποίησης της μαριχουάνας, ανακοινώθηκεαπό τον εκπρόσωπό της χθες Κυριακή.

Μέλη της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (Secretaria Nacional Antidrogas, SENAD) διεξήγαγαν έξι ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε τρεις πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα, την Ασουνσιόν για την κατάσχεση της ποσότητας αυτής κοκαΐνης πολύ υψηλής καθαρότητας.

Ο φερόμενος ως διακινητής της είναι ο Φερνάντο Ενρίκε Βαλμπουένα, γιος του φιλελεύθερου πολιτικού – πρώην βουλευτή – Έλβις Βαλμπουένα, πολύ γνωστού στην Παραγουάη διότι είχε ταχθεί υπέρ της αποποινικοποίησης της μαριχουάνας.

Ο «Ρίκι» Βαλμπουένα «διηύθυνε και συντόνισε την αγορά και την πώληση της κοκαΐνης, που ερχόταν από την πόλη Εουσέμπιο Αγιάλα, 90 χιλιόμετρα από την Ασουνσιόν, μεταφέρθηκε «μέσω των ποταμών Παραγουάη-Παρανά» και είχε «τελικό προορισμό την Ευρώπη», εξήγησε εκπρόσωπος της SENAD, ο Φρανσίσκο Αγιάλα.

Σε εγκατάσταση που απείχε 200 μέτρα από την κατοικία του Βαλμπουένα βρέθηκαν 947 κιλά κοκαΐνης έτοιμα να μεταφερθούν διά θαλάσσης προς λιμάνια του εξωτερικού και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η κοκαΐνη είχε παραχθεί «στη Βολιβία, στο Περού και στην Κολομβία» και είχε προορισμό αγοραστές «στην Ευρώπη», επέμεινε ο κ. Αγιάλα μιλώντας σε δημοσιογράφους.