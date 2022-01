Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Δικαίωση από το δικαστήριο για το Αυστραλιανό Όπεν

Η "παγίδα" της απόφασης και το επόμενο βήμα για τον νούμερο ένα παίκτη του τένις.

Δικαιώθηκε από το δικαστήριο ο Νόβακ Τζόκοβιτς για την παραμονή του στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Αυστραλιανό Όπεν.

Το δικαστήριο του έδωσε το "οκ" και βάσει της απόφασης, πρέπει στο επόμενο μισάωρο, να βγει από το ξενοδοχείο που διαμένει και να συμμετέχει στο τουρνουά.

Ωστόσο, τον τελικό λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, στου οποίου τη διακριτική ευχέρεια είναι να ανανεώσει τη βίζα του. Αν το κάνει, μπορεί να συμμετέχει στο Αυστριαλανό Όπεν, αν όχι, θα απελαθεί και δεν θα μπορεί να επιστρέψει στην Αυστραλία για τα επόμενα τρία χρόνια.

