Σχολεία - Self test: 14000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Χιλιάδες κρούσματα “αποκαλύφθηκαν” λόγω των ελέγχων πριν από το πρώτο κουδούνι. Τι λένε πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Στα 14.000 εν δυνάμει κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά, δασκάλους και καθηγητές η πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα στοιχεία προέρχονται από το ίδιο το υπουργείο Παιδείας και αφορούν σε όσους καταχώρησαν τα στοιχεία τους μέχρι χτες το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς είναι περισσότερα καθώς πολλοί καταχώρησαν στοιχεία σήμερα το πρωί καθώς δεν είχαν προμηθευτεί self test λόγω έλλειψης στα φαρμακεία.

Τώρα όλοι αυτοί οι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν rapid test ή μοριακό προκειμένου να έχουν το οριστικό αποτέλεσμα αν δηλαδή πραγματικά νοσούν. Με βάση το νέο πρωτόκολλο όλος ο μαθητικός και εκπαιδευτικός πληθυσμός θα κάνει και σήμερα το απόγευμα και νέο δεύτερο τεστ για να πάει αύριο σχολείο. Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας «πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας , δηλαδή 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι και αυτό γιατί έκαναν τεστ όλοι (εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Και αυτό γίνεται χάρη στη λειτουργία των σχολείων. Αυτά τα κρούσματα δεν θα είχαν βρεθεί εάν δεν λειτουργούσαν τα σχολεία».

«Όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν ιδέα ότι ήταν φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω των τεστ είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στη σχολική κοινότητα και στην κοινωνία ευρύτερα. . Άλλη μια απόδειξη ότι πέρα από αυτονόητους παιδαγωγικούς λόγους η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς», τονίζει το υπουργείο Παιδείας.

