Κορονοϊός: 300 ιδιωτικές κλίνες Covid στη “μάχη” κατά της πανδημίας

Ο ιδιωτικός τομέας στη "μάχη" κατά της πανδημίας. Πιέζεται το ΕΣΥ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο του λεκανοπέδιου Αττικής μπαίνουν από σήμερα άλλες 300 κλίνες Covid από μεγάλες κλινικές του ιδιωτικού τομέα. Έτσι το Κέντρο επιχειρήσεων στην Αθήνα θα μπορεί να στέλνει ασθενείς με Covid στα ιδιωτικά νοσοκομεία που έχουν προσφέρει αυτές τις 300 κλίνες, όπως ανέφερε χθες ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, σε συνέντευξή του στο «Open».

Πρόσθεσε επίσης, ότι οι μικρές ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες συνεργάζεται το υπουργείο θα προσφέρουν επιπλέον κλίνες που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα. Σημείωσε ότι το ΕΣΥ πιέζεται πολύ και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, από την μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και θα χρειαστεί απλές κλίνες. Ευτυχώς συμπλήρωσε δεν έχουμε δει μεγάλη αύξηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, «όμως είμαστε σε εγρήγορση εάν χρειαστεί να παρέμβουμε».

Ο κ. Κωτσιόπουλος αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό που έχει γίνει από το καλοκαίρι σε σχέση με τις νοσηλείες των παιδιών. «Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει αύξηση, ούτε με την μετάλλαξη Δέλτα, ούτε με την Όμικρον», για την οποία, όπως είπε, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε.

«Παρακολουθούμε, όμως στενά αυτόν τον σκληρό δείκτη των νοσηλειών», είπε και πρόσθεσε ότι στα νοσοκομεία της επικράτειας νοσηλεύονται περίπου 50-70 παιδιά. Συμπλήρωσε ότι ο αριθμός είναι χαμηλός και τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν κάτι σοβαρό, γι' αυτό εξέρχονται γρήγορα από τα νοσοκομεία.

