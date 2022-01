Βίντεο: Δραματική διάσωση πιλότου αεροπλάνο που προσγειώθηκε σε ράγες λίγο πριν περάσει το τρένο

Καρέ - καρέ η συγκλονιστική διάσωση άνδρα από το αεροπλάνο, που έκανε αναγκαστική προσγείωση σε σοδηροτροχιές δευτερόλεπτα πριν τον χτυπήσει το τρένο.

Αστυνομικοί στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια, νότιες ΗΠΑ) κατάφεραν χθες Κυριακή να βγάλουν τον παγιδευμένο πιλότο μονοκινητήριου Cessna, που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση πάνω σε σιδηροτροχιές, δευτερόλεπτα προτού το μικρό αεροσκάφος χτυπηθεί από διερχόμενο συρμό, με συντρίμμια του να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Τα δραματικά βίντεο που τράβηξε διερχόμενος και κατέγραψαν οι κάμερες σώματος των αστυνομικών δείχνουν την αγωνιώδη προσπάθειά τους να βγάλουν τον άνδρα από το αεροπλάνο, που έκανε αναγκαστική προσγείωση λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την περιοχή Πακόιμα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Οι αστυνομικοί και ο πιλότος βρίσκονταν σε πολύ μικρή απόσταση από τις γραμμές όταν ο διερχόμενος συρμός έπεσε με ταχύτητα πάνω στο Τσέσνα‡.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo