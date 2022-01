Κοινωνία

Μαλακάσα: απόπειρα βιασμού και ληστεία γυναίκας στη δομή Φιλοξενίας

Διπλή επίθεση σε ανήλικο και μία γυναίκα μέσα στη δομή Φιλοξενίας της Μαλακάσας.

Επίθεση σε έναν 14χρονο από το Αφγανιστάν έκαναν τρία άτομα στο σταθμό του ΟΣΕ στη Σφενδάλη, το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου.

Οι ομοεθνείς του δράστες, του πήραν το κινητό και 100 ευρώ και στη συνέχεια είχαν μεταξύ τους καβγά για το ποιος θα πάρει τα χρήματα.

Στη συνέχεια ο ένας από τους δράστες μπήκε στη Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα και εισέβαλλε σε έναν οικίσκο, επιχειρώντας να βιάσει μία γυναίκα, επίσης από το Αφγανιστάν.

Η γυναίκα αντιστάθηκε κι εκείνος έγινε όλο και πιο βίαιος, ξυλοκοπώντας το θύμα και απειλώντας την με μαχαίρι, άρπαξε την τσάντα της και της πήρε το κινητό της και 200 ευρώ.

Ο δράστης τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διακομίστηκε καθώς τον είχαν ξυλοκοπήσει οι άλλοι ληστές, μετά την επίθεση στον ανήλικο.

