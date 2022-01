Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Με σύλληψή του συνεχίζεται το θρίλερ στην Αυστραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδελφός Σέρβου τενίστα διαβεβαιώνει τα σερβικά Μέσα. Ο ΥΠΕΣ ανατρέπει τη δικαστική απόφαση.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση Τζόκοβιτς. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου της Μελβούρνης που δικαιώνει τον Τζόκοβιτς και του επιτρέπει την είσοδο στη χώρα, τώρα υπάρχει νέα τροπή όπου με κυβερνητική παρέμβαση δρομολογείται η σύλληψη και η απέλαση του Σέρβου τενίστα.

Αυτό μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ, ενώ ο αδερφός του Νόβακ Τζόρτζε Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι επίκειται σύλληψη του.

«'Αυπνες νύχτες για όλη την οικογένεια. Περνάμε πολύ δύσκολες στιγμές, ο Νόβακ έδειξε πόσο επίμονος είναι και πόσο πιστεύει στα ιδανικά του και ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος και πάλεψε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για όλο τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα σύστημα στην Αυστραλία που πήρε μια απόφαση και δεν υπήρχε λόγος για άλλη απόφαση, τώρα όμως έχουμε πληροφορίες ότι προφανώς ο Υπουργός Εσωτερικών είναι πάνω από το δικαστήριο και θέλουν να τον συλλάβουν», δήλωσε ο αδερφός του Νόβακ Τζόκοβιτς στον σερβικό τηλεοπτικό σταθμό TV Prva, και συνέχισε: «Όλα αυτά είναι πολιτική. […] Ο Νόβακ βρίσκεται με τους δικηγόρους του στους χώρους όπου έγινε η δίκη και αυτή τη στιγμή εξετάζει τις επιλογές του. Σήμερα υπέστησαν μια μεγάλη δικαστική ήττα οι αυστραλιανές αρχές και τους είναι δύσκολο να το αντέξουν».

Εδώ στη Σερβία, τα συναισθήματα ικανοποίησης, χαράς και δικαίωσης που προκάλεσε σήμερα το πρωί η δικαστική απόφαση τα διαδέχθηκαν τώρα συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού και αγανάχτησης που αποτυπώνονται μέσα από τις αναρτήσεις των πολιτών στο διαδίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Self test: 14000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

“Το Πρωινό” – Τζούμας: δεν ανακαλώ τίποτα (βίντεο)

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός