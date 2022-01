Life

“Το Πρωινό” - Δανδουλάκη: Στην εξουσία, το ποτό και το χαρτί φαίνεται ο χαρακτήρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κάτια Δανδουλάκη, για το θέατρο, το #MeToo, και τις "Άγριες Μέλισσες" στο "Πρωινό".

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" ήταν τη Δευτέρα η αγαπημένη ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη και μίλησε για όλους για για όλα.

"Τι σχέδια μπορεί να κάνει κανείς, εγώ σκέφτομαι μόνο την επόμενη μέρα", είπε αναφερόμενη στην πανδημία του κορονοϊόύ που ζούμε όλοι, ενώ σχετικά με τη λειτουργία των θεάτρων στη συνθήκη αυτή "Τα θεάτρα είναι ένα ντόμινο, πρέπει να έχουμε μεγάλες αντοχές"

"Οργανικά έχω μεγάλες αντοχές και μου αρέσει να θαυμάζω, έχω το σύνδρομο της μαθήτριας" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση που της τέθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Μητροπολίτη Κοζάνης, ο οποίος ανέφερθηκε σε κήρυγμά του στις γυναίκες, λέγοντας πως ¨"Μιλούν πολύ, πώς τις αντέχετε" είπε πως "Είναι πράγματα πέρα από κάθε λογική. Έχω μάθει να επιλέγω τι θα σχολιάσω"

Ενώ συνέχισε " Μόνο το 5 -10% πάνε τον κόσμο μπροστά, το άλλο άγεται και φέρεται"

"Ξέρετε πόσοι διατυπώνουν ακραίες απόψεις" ενώ τόνισε πως "πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπο και τον άνδρα και τη γυναίκα"

Επισήμανε τη σημασία που έχει η οικογένεια για το μεγάλωμα των παιδιών και την πορεία τους μετέπειτα στην κοινωνία "Έχει σημασία πως βγάζουμε τα παιδιά στη ζωή"

Αναφέρθηκε και στο κίνημα #ΜeToo και τις καταγγελίες στο χώρο του θεάτρου " Το θέατρο έχει μία εξουσία" ενώ σχετικά με τη δική της προσωπική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια καριέρας της " Δεν ανεχόμουν ποτέ την υποτίμηση. Δεν έχω δεχτεί απαξιωτικές συμπεριφορές"

"Στην εξουσία, στο ποτό και στο χαρτί φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου" ανέφερε χαρακτηριστικά η ταλαντούχα ηθοποιός με την ίδια να επισημαίνει συνεχώς τη σημασία της οικογένειας και του σχολείου στη διαμόρφωση ενός παιδιού.

Για το ρόλο της "Ανέτ" και τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1 "'Αγριες Μέλισσες" είπε " Μου λείπουν τα γυρίσματα, ο ρόλος έκανε τον κύκλο του"

Όσον αφορά τα επαγγελματικά της σχέδια αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Το καινούργιο παιδί" των Ρέππα - Παπαθανασίου στο θέατρο "Κάτια Δανδουλάκη"

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Self test: 14000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

“Το Πρωινό” – Τζούμας: δεν ανακαλώ τίποτα (βίντεο)

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός