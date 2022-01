Κοινωνία

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Έρχεται η κακοκαιρία «Διομήδης» με καταιγίδες, κρύο και χιόνια. Πού και πότε θα "χτυπήσει".

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Καιρικό σύστημα με το όνομα "Διομήδης" ("Diomedes") προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία από σήμερα Δευτέρα (10/01/2022), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Από την Τετάρτη (12-01-2022) αναμένεται να σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά:

Α. Σήμερα Δευτέρα (10-01-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη νότια Κρήτη, τα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και από το βράδυ στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Την Τρίτη (11-01-2022) ισχυρές βροχές προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία) και τη βόρεια Εύβοια. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Την Τετάρτη (12-01-2022) κατά τόπους ισχυρές βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στη

Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Β. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν την Τρίτη (11-01-2022) στο βόρειο Αιγαίο και την Τετάρτη (12-01-2022) και την Πέμπτη (13-01-2022) στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το βράδυ της Πέμπτης.

Γ. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειώνονται από το βράδυ της Δευτέρας (10-01-2022) στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Την Τρίτη (11-01-2022) κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά Μακεδονίας, Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς και βαθμιαία σε πεδινές περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη (12-01-2022) πρόσκαιρα πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στις προαναφερθείσες περιοχές και στην Εύβοια.

Δ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση την Τετάρτη (12-01-2022). Την Πέμπτη (13-01-2022) και την Παρασκευή (14-01-2022) τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειώνεται ισχυρός παγετός στη βόρεια Ελλάδα.

