Σχολεία: πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε το άνοιγμα των σχολείων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «τραγική διαχείριση της πανδημίας».

«Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, με τη μετάλλαξη «Ο» να σαρώνει και τις ημερήσιες εισαγωγές περιστατικών Covid στα νοσοκομεία να έχουν εκτοξευθεί σε δέκα μέρες από 340 σε 632, η κυβέρνηση ανοίγει σήμερα τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Σε όλη την Ευρώπη τα σχολεία ανοίγουν με ειδικά πρωτόκολλα και στις περισσότερες χώρες στο ένα ή δύο κρούσματα το τμήμα θα κλείνει για λίγες μέρες και οι μαθητές θα υποβάλλονται σε δωρεάν συνταγογραφημένα μοριακά τεστ, προκειμένου να σπάσει η αλυσίδα της μεταδοτικότητας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για τα πρωτόκολλα αλλά και για τη μη συνταγογράφηση μοριακών και rapid τεστ αναφέρει:

«Αυτά στην Ευρώπη όμως. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η κυβέρνηση αγνοεί και τη ζοφερή πραγματικότητα και την αγωνία και τους φόβους των γονιών. Αρνήθηκε να αραιώσει τα τμήματα και συνεχίζει συγχωνεύσεις. Αρνήθηκε τη συνταγογράφηση των μοριακών και rapid test, πριμοδοτώντας το πλιάτσικο των διαγνωστικών κέντρων με το γελοίο πλαφόν των 47 ευρώ. Αρνήθηκε να αλλάξει το εγκληματικό πρωτόκολλο 50+1, που το μόνο που διασφαλίζει είναι ακραία διασπορά όχι μόνο στα σχολεία αλλά και στα σπίτια και σε όλη την κοινότητα. Αρνήθηκε ακόμα και την πρόβλεψη για άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς των μαθητών που θα βρεθούν θετικοί, στέλνοντάς τους επί της ουσίας για να διασπείρουν τον ιό στους χώρους εργασίας τους. Με λίγα λόγια, αρνήθηκε μία προς μία όλες τις προτάσεις και των επιστημόνων, του ΣΥΡΙΖΑ και όλης της αντιπολίτευσης και αρκέστηκε στο νέο φιάσκο με τα self test, για τα οποία χιλιάδες οικογένειες στήνονται από το πρωί στις ουρές έξω από τα σχολεία εξαιτίας των ελλείψεων και της ανύπαρκτης προετοιμασίας».

«Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ένα πράγμα: Ότι μετά από δύο χρόνια τραγικής διαχείρισης και παταγώδους αποτυχίας, με τη χώρα να καταρρίπτει κάθε αρνητικό ευρωπαϊκό ρεκόρ σε κρούσματα και θανάτους, επιλέγει την ανοσία αγέλης και όποιος επιβιώσει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ελληνική Λύση: «πονάει δόντι, κόψει κεφάλι»

«Η κυβέρνηση, που είχε κλείσει τα σχολεία με 90 κρούσματα, αποφάσισε την λειτουργία τους με δεκάδες χιλιάδες καταγεγραμμένες περιπτώσεις μόλυνσης. Όλα αυτά, χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια διασφάλισης της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, ενώ είχε όλο το χρονικό περιθώριο να εφαρμόσει τις ενδελεχείς και κοστολογημένες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης, για αποσυμφόρηση των τμημάτων, κυλιόμενο ωράριο κλπ. Δυστυχώς για τους Έλληνες η κυβερνητική πολιτική παραπέμπει στη λαϊκή ρήση «πονάει δόντι, κόψει κεφάλι», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

