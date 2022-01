Life

“Το Πρωινό” - Πέτρος Συρίγος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά (βίντεο)

Φανερά συγκινημένος ο Πέτρος Συρίγος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή μέσω skype και μοιράστηκε όλα τα πρώτα συναισθήματα μετά τη γέννηση της κόρης του

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος και το πρωί της Δευτέρας βρέθηκε καλεμσένος μέσω skype και μοιράστηκε τα πρώτα συναισθήματα μετά τη γέννηση της κόρης του.

"'Εχω χρόνια να πλαντάξω στο κλάμα" είπε συγκινημένος "Είναι μεγάλη ευλογία αυτή η στιγμή που σε φωνάζουν να δεις το παιδί σου"

Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που είπε στη Φαίη Σκορδά στην αρχή της σύνδεσής του "Έχω κάνει τόσες συνταγές, αυτή όμως είναι η πιο πετυχημένη"

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές κοντά στο παιδί του αλλά και τη γυναίκα του " Είναι πάρα πολύ καλά η γυναίκα μου, γεννήθηκε 3 κιλά το μωρό και 130 γραμμάρια" , ενώ αποκάλυψε το άγχος του τις τελευταίες μέρες μη χάσει τη στιγμή της γέννας της κόρης του.

Λόγω της συνθήκης του κορονοϊού " Δεν ήμουν μέσα" ενώ ζήτησε από τη Λίτσα Πατέρα το ωροσκόπιο του παιδιού.

