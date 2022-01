Οικονομία

Γιορτές: “Σαφάρι” ελέγχων στην Αττική, “βροχή” τα πρόστιμα

Ο απολογισμός ελέγχων και προστίμων την εορταστική περίοδο. Οι "πρωταθλητές" των παραβάσεων.

Στα 126.600 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα, τα οποία επιβλήθηκαν σε παραβάσεις που εντοπίστηκαν σε χώρους καταναλωτικής κίνησης την εορταστική περίοδο, από τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν 114 παραβάσεις σε 4.987 ελέγχους που διενεργήθηκαν από την 1η έως την 23η Δεκεμβρίου, περίοδος κατά την οποία είχαν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι κατόπιν σχετικού εγγράφου του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη.

Με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, οι σημαντικότερες παραβάσεις διαπιστώθηκαν στις λαϊκές αγορές καθώς σε 3748 ελέγχους, με 72 παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 35.600 Euro.

Τα αυστηρότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε Ταξί και καταστήματα πώλησης -συντήρησης ταξιμέτρων. Συγκεκριμένα σε δύο εξ αυτών επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 26.000 ευρώ.

Ακολουθεί ο χώρος της εστίασης (ταχυφαγεία, εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, σουβλατζίδικα κλπ) όπου σε 276 ελέγχους διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα 23.000 ευρώ.

Στην 4η θέση είναι τα SUPER MARKET - Υπεραγορές όπου σε 91 ελέγχους , διαπιστώθηκαν 7 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 14.500 ευρώ.

Στην 5η θέση τα παντοπωλεία (συνοικιακά), οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ψαράδικα, μπαχαρικά, mini market, περίπτερα, ψιλικά κλπ. με 7 παραβάσεις και πρόστιμα 11.500 ευρώ, σε 312 ελέγχους

Στην έκτη θέση είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου σε 30 ελέγχους διαπιστώθηκαν 2 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα 10.000 ευρώ.

Τέλος στον πίνακα των ελέγχων ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των φαρμακείων όπου σε 22 ελέγχους δεν διαπιστώθηκε καμία σοβαρή παράβαση.

«Η προστασία της υγείας των πολιτών και ο εντοπισμός περιπτώσεων αισχροκέρδειας αποτελεί προτεραιότητα μας. Στόχος μας είναι να πατάξουμε με κάθε τρόπο φαινόμενα παραβατικότητας. Οφείλουμε όλοι μας, τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας, να είμαστε στο πλευρό των πολιτών και να τους προστατέψουμε». Κάλεσε δε τους πολίτες να απευθύνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της, προκειμένου αυτές να επεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώνουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων ή με παραπλανητικές ενδείξεις προϊόντων. Τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με συστηματικό τρόπο από τον ελεγκτικό μηχανισμό της Περιφέρειας «με αυστηρότητα, αλλά και πνεύμα συνεργασίας με τους επαγγελματίες οι οποίοι στην πλειονότητά τους ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και ορθής τιμολόγησης», δήλωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.

