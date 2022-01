Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Αμβρόσιος: Τα πρώτα πλάνα από τους αφορισμούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Αμβρόσιος, συνεχίζει τους αφορισμούς

Ο Αμβρόσιος συνεχίζει τους αφορισμούς με τον Ηλία Μόσιαλο και των Χρήστο Χωμενίδη να παίρνουν σειρά.

Κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας στον Ι.Ν. Φανερωμένης Αιγίου, ο πρώην Μητροπολίτης εκτόξευσε πύρινο λόγο για τις αναφορές που έκαναν και οι δύο στην Παναγία την περίοδο των Χριστουγέννων και στη συνέχεια διάβασε τον αφορισμό.

Τα παρακάτω ερασιτεχνικά πλάνα είναι τα πρώτα στα οποία παρουσιάζονται οι αφορισμοί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Οι αφορισμοί του Αμβρόσιου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμβρόσιος προχωρά σε αφορισμούς – οι οποίοι δεν έχουν καμία τυπική ισχύ καθώς δεν ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία -, καθώς είχε αφορίσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά!





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Τζόκοβιτς: Δικαίωση από το δικαστήριο για το Αυστραλιανό Όπεν

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός