Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Προσοχή σε λάθη και εξαπατήσεις

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Είναι ωραία μέρα για τους καλλιτέχνες σήμερα", είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη στην παρουσία του Ποσειδώνα που θα φέρει πολλά καλά.

Σήμερα, όμως το τετράγωνο που σχηματίζει δημιουργεί.. φουρτούνα "παραπλανητικές καταστάσεις".

Προσοχή συνέστησε στα οικονομικά, καθώς ο Ποσειδώνας δημιουργεί τάση πληθωρισμού.

"Ωραία ρομαντική μέρα και ιδανική για συναντήσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα", τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

