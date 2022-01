Πολιτική

Σχολεία – Μητσοτάκης: προάγγελος ανοιχτής κοινωνίας

Μήνυμα του Πρωθυπουργού για το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη των μαθημάτων.

«Τα ανοιχτά σχολεία μπορούν να γίνουν προάγγελος και της ανοιχτής κοινωνίας» σημειώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο Facebook με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των εορτών.

«Καλή αρχή με ανοιχτά και ασφαλή σχολεία! Παρά τις δυσκολίες, όπως παντού στον κόσμο, έτσι και στην Ελλάδα οι μαθητές επιστρέφουν στη γνώση και οι εκπαιδευτικοί μας στο λειτούργημά τους. Μάλιστα την πρώτη μέρα μαθημάτων, χάρη στο σύστημα των μαζικών τεστ, εντοπίστηκαν πάνω από 15.000 κρούσματα κορονοϊού τα οποία, διαφορετικά, θα κυκλοφορούσαν στην κοινότητα μεταδίδοντας πολύ πιο εύκολα τον ιό» επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι «η πατρίδα μας είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη σε εργαστηριακούς και αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους».

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός μέχρι τώρα έχουν οργανωθεί και διατεθεί 94.000.000 τεστ σε 7.800.000 πολίτες.

«Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μαζί με τους εμβολιασμούς είναι η καλύτερη απάντηση στην πανδημία και ειδικά στην μετάλλαξη "Ο". Γι΄αυτό και το πρόγραμμα παρακολούθησης της δημόσιας υγείας συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα» προσθέτει ο κ.Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι «είναι σίγουρο ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν κάποια προβλήματα». Όμως -προσθέτει- «θα είναι μικρότερα από το κέρδος που θα έχει η κοινωνία, οι γονείς και, κυρίως, τα παιδιά μας».

«Με το σαφές αλλά και ευέλικτο σχέδιο της Πολιτείας, τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών και την κατανόηση όλων, σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Τα ανοιχτά σχολεία μπορούν να γίνουν προάγγελος και της ανοιχτής κοινωνίας» καταλήγει στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

