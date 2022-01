Αθλητικά

Κορονοϊός: Ο Νίκ Κύργιος θετικός στον ιό

Στον "αέρα" η συμμετοχή του στο Australian Open. Η ανάρτηση του 26χρονου τενίστα στο Instagram.

Ο Νικ Κύργιος ανακοίνωσε σήμερα (10/01) με ανάρτηση του στο Instagram, ότι βρέθηκε «θετικός» στην Covid-19 και δεν θα αγωνισθεί στο τουρνουά της ATP στο Σίδνεϊ, ενώ ελπίζει να προλάβει να συμμετάσχει στο Australian Open, που αρχίζει σε μια εβδομάδα.

«Γεια σε όλους. Θέλω να είμαι ανοιχτός και διαφανής. Ο λόγος που αναγκάσθηκα να εγκαταλείψω το τουρνουά στο Σίδνεϊ, είναι επειδή βγήκα θετικός», έγραψε ο 26χρονος -ελληνικής καταγωγής- Αυστραλός τενίστας (Νο 114 στον κόσμο) στην ανάρτηση του και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι καλά προς το παρόν, χωρίς να νιώθω κανένα σύμπτωμα. Εάν όλα πάνε καλά, θα σας δω όλους στο Australian Open».

