Πάρνηθα: Λύκος επιτέθηκε σε οικογένεια

Τι αποκάλυψε ο κ. Νικολακόπουλος για την επίθεση που δέχθηκε από λύκο μαζί με την κόρη του και το σκυλί τους σε βόλτα τους στην Πάρνηθα.

Ένας λύκος επιτέθηκε σε μικρό σκύλο της οικογένειας του δημοσιογράφου, Νίκου Νικολακόπουλου κοντά στο καταφύγιο Μπάφι της Πάρνηθας.

Όπως αρχικά δήλωσε ο ίδιος, την ώρα που κατευθυνόταν με την 14χρονη κόρη του, και το σκυλί τους προς το αυτοκίνητο που είχαν παρκάρει έξω από το καταφύγιο στο Μπάφι, ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουν ένας λύκος επιτέθηκε στο σκυλί, το άρπαξε και εξαφανίστηκε στο δάσος.

Σήμερα, ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως αγνοούσε βασικούς κανόνες, όπως το ότι απαγορεύεται να ανεβαίνουν οικόσιτα ζώα στη Πάρνηθα και εν γένει στις εθνικούς δρυμούς "δεν είχα δει ποτέ λύκο, ούτε παλαιότερα"

Εξέφρασε τη στεναχώρια του ιδίου και της οικογένειάς του για την απώλεια του μικρού ζώου, ωστόσο πρόσθεσε πως στη Πάρνηθα υπάρχουν πολλοί λύκοι, κάτι που δεν γνώριζε όπως και οι περισσότεροι πολίτες λόγω ελλιπούς ενημέρωσης εκ μέρους των αρχών " Δεν γνώριζα ότι απαγορεύεται να ανεβάζουμε πάνω κατοικίδια ζώα, το θεώρησα ευκαιρία να κάνουμε τη βόλτα μας"

"Ήμασταν στη μέση του ξέφωτου και ξαφνικά μας επιτέθηκε από πίσω χωρίς να το αντιληφθούμε" είπε χαρακτηριστικά ενώ σοκ προκαλεί το γεγονός ότι " ο λύκος βρέθηκε σε απόσταση 50 μέτρων από την κόρη μου που κρατούσε το σκυλί μας με το λουρί"

Τονίζοντας "αν η κόρη μου κρατούσε αγκαλιά το σκύλο δεν ξέρω τι θα γινόταν".

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" φιλοξενήθηκε και ο Γιώργος Θεοδωρίδης - Υπεύθυνος του Περιβαλλοντικού Οργανισμού Καλλιστώ" ο οποίος είπε μεταξύ άλλων " το Νοέμβριο του 2015 ενημερώσαμε τις αρμόδιες αρχές και τον κόσμο με Δελτίο Τύπου για την επανεμφάνιση του λύκου στην Πάρνηθα μετά από 50 χρόνια."

Σχετικά με τον υπάρχοντα πληθυσμό λύκων αυτή τη στιγμή στην Πάρνηθα " μιλάμε για αγέλη το λιγότερο 8 ατόμων , πράγμα που μπορεί να έχει αλλάξει"

Όπως είπε το τρίπτυχο για το κοινίο είναι" όχι τροφή, όχι σκυλιά, τήρηση αποστάσεων"





